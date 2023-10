Dapat Hadiah Ultah, Wajah Imut Aliando Justru Sita Fokus Hingga Bikin Gemas

Selebriti WowKeren - Penampilan seorang selebritis kerap kali mencuri perhatian publik. Terlebih mereka yang miliki perubahan cukup signifikan dari awal kemunculannya di dunia hiburan, salah satunya yakni Aliando.

Mulanya, Aliando tampak berdiri di depan etalase sebuag outlet. Lalu ia disamperi teman wanitanya seraya sodorkan tas mungil yang merupakan hadiah ulang tahun sang artis yang jatuh pada tanggal 26 Oktober kemarin.

Video yang kemudian dibagikan ulang di berbagai akun gosip Instagram tersebut langsung ramai menuai beragam komentar netter. Lagi-lagi banyak dari netter yang dibuat salfok dengan perubahan penampilan Aliando. Beberapa dari mereka juga soroti wajah imut sang artis hingga akui gemas.

"Aaaa kak Ali emang gk berubah wkwkw tetap gemoyyy jadi pengen rewatc sinetron GGS wkwkw," tambah yang lain."Baby face banget muka nya.." seloroh lainnya."Gosah pake² narkoboy ya aliando, sejujurnya apa adanya aja heee masih banyak kok yg suka ama orsng gemoyyy," imbuh netter yang lainnya.

