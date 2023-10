Dapat Bantuan Excavator, Pemkot Palembang Segera Bereskan Permasalahan Sampah di Sungai Musi

jpnn.com, PALEMBANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang menerima bantuan berupa satu unit excavator dari Kereta Api Indonesia (KAI).

Excavator tersebut akan digunakan untuk mengatasi persoalan sampah rumah tangga maupun sampah yang mencemari Sungai Musi. "Dengan adanya bantuan excavator ini, persoalan sampah rumah tangga maupun sampah yang mencemari Sungai Musi akan segera teratasi," ujar Penjabat (Pj) Wali Kota Palembang Ratu Dewa.

Baca Juga:"Persoalan sampah sebenarnya sudah lama. Untuk mengatasinya, jangka menengah kami sudah punya mobil excavator supaya masalah ini (sampah) beres," ungkap Dewa, Jumat (27/10). Adapun fungsi excavator sendiri kata Dewa, untuk mempermudah aktivitas petugas kebersihan saat mengangkat gunungan sampah dengan sistem keruk. headtopics.com

"Sementara untuk progres dan langkah terdekat terkait sampah ini, saya dengan Pak Pj Sekda meminta agar penjemputan sampah di berbagai kawasan harus sering dilakukan," kata Dewa. Baca Juga:Menurut Dewa, jika sampah sudah berkurang, maka dapat mendorong Kota Pempek kembali berada di peringkat atas wilayah ternyaman dan terbersih di Indonesia.

"Cara ini dapat mengurangi sampah yang berantakan di sisi jalanan Palembang dan berpotensi kembali mendapatkan adipura," ujar Dewa.

