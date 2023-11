Dampak Perubahan Iklim Terhadap Kesehatan Ibu dan Anak

Dampak negatif Bumi yang tak baik-baik saja menjadi sorotan banyak pihak. Perempuan hamil, bayi, dan anak-anak menghadapi risiko kesehatan ekstrem akibat bencana iklim yang memerlukan perhatian segera, menurut Call for Action yang dirilis Selasa, 21 November 2023, oleh badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjelang perundingan Conference of the Parties (COP28) global mengenai perubahan iklim di Dubai.

Dikutip dari laman resmi UNICEF, Kamis (23/11/2023), menurut dokumen "Protecting maternal, newborn and child health from the impacts of climate change", dampak peristiwa iklim terhadap kesehatan ibu dan anak telah diabaikan, tidak dilaporkan dan diremehkan. Laporan ini menyoroti bahwa sangat sedikit negara dalam rencana respons perubahan iklim yang menyebutkan kesehatan ibu dan anak





liputan6dotcom » / 🏆 4. in İD Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Rumah Kolaborasi dan Konsultasi Iklim dan Karbon untuk Aksi Perubahan IklimMeningkatkan minat masyarakat yang tinggi terhadap perdagangan karbon, KLHK menghadirkan Rumah Kolaborasi dan Konsultasi Iklim dan Karbon (RKKIK).

Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »

Profesor Jerman Ungkap Jurus Tingkatkan Kesadaran Masyarakat Soal Krisis Iklim dan Teori Konspirasi Terkait Perubahan IklimProf. Dr. Stefan Rahmstorf, seorang pakar iklim dari Jerman, menyampaikan beberapa faktor seperti pendidikan hingga politik yang dapat menjadi solusi untuk mengatasi krisis iklim.

Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »

Hari Sumpah Pemuda, Anak Muda NTT Gelar Aksi Perubahan IklimBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa

Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »

Hari Sumpah Pemuda, Anak Muda NTT Gelar Aksi Perubahan IklimBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa

Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »

Hari Sumpah Pemuda, Anak Muda NTT Gelar Aksi Perubahan IklimBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa

Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »

Anak Muda Indonesia Berharap Pemimpin Terpilih Memberi Harapan tentang Perubahan IklimKrisis iklim belakangan membuat semua pihak khawatir, termasuk anak muda. Apalagi jelang Pemilu 2024, anak muda Indonesia berharap pemimpin terpilih bisa memberi harapan tentang penanganan perubahan iklim ke depan.

Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »