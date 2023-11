Dampak El Nino, GAPKI Proyeksikan Harga Minyak Sawit Naik di 2024

Lebih lanjut, Eddy mengakui bahwa sepanjang 2023, kinerja industri kelapa sawit tidak secerah dibandingkan tahun lalu. Lantaran, banyak tantangan yang dihadapi industri kelapa sawit. Selain itu, sebagai salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia, Indonesia justru mengalami stagnasi produksi dalam beberapa tahun terakhir, akibat lambatnya kemajuan dalam penanaman kembali oleh petani kecil.

2 dari 3 halamanHarga Referensi CPO Menguat Periode 1–15 November 2023Sebelumnya, Harga Referensi (HR) komoditas minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) untuk penetapan Bea Keluar (BK) dan tarif Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (tarif BLU BPDP-KS), atau biasa dikenal sebagai Pungutan Ekspor (PE) periode 1–15 November 2023 adalah USD 748,93/MT.

Penetapan ini tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1831 tahun 2023 tentang Harga Referensi Crude Palm Oil yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Periode 1—15 November 2023.

“Saat ini, Harga Referensi CPO meningkat yang menjauhi ambang batas sebesar USD 680/MT. Untuk itu, merujuk pada PMK yang berlaku saat ini, pemerintah mengenakan bea keluar CPO sebesar USD 18/MT dan Pungutan Ekspor CPO sebesar USD 75/MT untuk periode 1—15 November 2023,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Budi Santoso.

