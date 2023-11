Dalami Kasus Dugaan Pembunuhan di Tangerang, Polisi Menangkan Seorang WN Korea

- Polda Metro Jaya kini tengah menyelidiki kematian petugas imigrasi Rudenim asal Jakarta Barat berinisial TFF (23) yang meninggal di lantai 19 sebuah apartemen di Ciledug, Kota Tangerang.

Kepala Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Samian mengatakan, penyidikan saat ini fokus mengungkap unsur pidana"Jadi saat ini kita lagi melakukan penyelidikan, lebih mendalami dugaan adanyaPolisi diketahui menangkap seorang warga negara Korea yang hadir di apartemen tempat kejadian perkara hingga menyebabkan korban terjatuh.Lebih lanjut Samian menjelaskan, polisi akan membawa masalah tersebut ke tingkat penyidikan jika nantinya diketahui ada kaitannya dengan kematian korban.

Diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya menangkap warga negara asing (WNA) asal Korea Selatan berinisial KH. Ia diduga terlibat dalam tewasnya petugas imigrasi Jakarta Barat, TFF, yang terjatuh dari lantai 19 sebuah apartemen di kawasan Ciledug, Kota Tangerang."Terduga pelaku WN Korea Selatan. Kejadian sekira pukul 03.00 WIB dini hari. Korban dari petugas Imigrasi," ujar Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi kepada wartawan, Jumat (27/10/2023). headtopics.com

Hengki menambahkan, penangkapan tersangka disebut didasarkan pada ditemukannya tindak pidana mencurigakan saat polisi melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Indonesia Berita utama

