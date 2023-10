Daihatsu Punya Banyak Mobil Listrik, Kapan Produksi Massal?

Foto: Daihatsu di ajang Japan Mobility Show, Sahabat Daihatsu yang berkunjung ke Tokyo pada 23-28 Oktober 2023 juga berkesempatan mengunjungi outlet ini. (CNBC Indonesia/Ferry Sandi)- Daihatsu memiliki banyak mobil konsep berjenis elektrifikasi saat ini. Di Japan Mobility Show 2023 ini, dari 5 mobil konsep yang dipajang, 4 diantaranya ada di segmen elektrifikasi, yakni Uniform Cargo, Uniform Truck, Osanpo hingga Me:Mo.

Tidak ketinggalan, di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023 lalu, Daihatsu juga menampilkan beberapa mobil konsep EV yakni mulai dari Rocky Hybrid, Vision F (Gran Max versi listrik) dan Ayla EV. Nama terakhir bahkan sudah dikenalkan sejak GIIAS 2022 lalu.

Hadirnya beberapa mobil konsep sekaligus menjawab keraguan atau anggapan skeptisnya pabrikan Jepang dengan EV. Padahal, Daihatsu sendiri sudah mulai mengembangkan Electric vehicle (EV) sejak 50 tahun silam, yakni sekitar tahun 1970-an.

"Kalau membuat concept car, kapabilitas Daihatsu tentu saja ada. Namun untuk membuat mobil sendiri (produksi massal), kita belum ada," jelas Sri Agung.Salah satu pertimbangan ADM dalam memproduksi kendaraan elektrifikasi secara massal adalah karena faktor target pasar. Saat ini Daihatsu fokus pada segmen pasar pembeli pertama, sedangkan pembeli EV kebanyakan merupakan second buyer.

"Kalau first buyer apakah proses edukasi untuk memiliki Hybrid dan ev itu udah mumpuni di Indonesia? mungkin itu PR kita. Balik lagi PR Daihatsu di first buyer karena sebagian besar EV dimiliki second buyer baik replacement dan additional. Tapi kita Daihatsu memberi komitmen untuk orang membeli kendaraan," jelas Agung.

