Daftar Perusahaan Indonesia Resmi Dukung Palestina dan Boikot Pendukung Israel

Perusahaan dan restoran food and beverage Musim yang ada di Indonesia resmi meniadakan menu yang mengandung produk dari merek pendukung" tegas Musim Indonesia melalui Instagram Story akun resmi Spicy Won (@spicywon.id), Rabu (1/11/2023).

Dalam keterangannya, pihak perusahaan Musim Indonesia menyebut bahwa pihaknya sebagai pemilik perusahaan mengambil sikap untuk tidak lagi melanjutkan kerja sama dengan Supply Chain Nestle terhadap perusahaan maupun pribadi.

Hal tersebut diketahui merupakan bentuk dedikasi sebagai aksi nyata dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Sebelumnya, beberapa merek kecantikan lokal Indonesia juga dengan tegas menyuarakan dukungan terhadap Palestina, seperti Teratu Beauty milik Alifah Ratu, Mother of Pearl (MOP Beauty) milik Tasya Farasya, Skin Game milik Michella Ham, BHUMI Skincare milik Ahmad Rashed, dan HALE milik Fathia Izzati.

Ratusan merek populer tersebut diterbitkan dalam sebuah laporan. Kampanye boikot ini terjadi saat diskusi meningkat di seluruh dunia tentang boikot produk dan merek yang mendukung perekonomian pendudukan Israel.

Para cendekiawan Muslim kian mendesak mereka untuk menghindari merek pendukung Israel dan mempertimbangkan hubungan dan pentingnya Masjid Al Aqsa yang berlokasi di Palestina. Seruan untuk memboikot produk atau perusahaan Israel yang mendukung negara pendudukan ini sudah menjadi perbincangan yang panas di berbagai negara. Ribuan masyarakat Palestina menjadi martir karena agresi yang sedang berlangsung di Jalur Gaza.

