Daftar Lokasi Prarekonstruksi Pembunuhan Ibu-Anak di Subang

Polisi juga melakukan penggeledahan ke sejumlah rumah di antaranya rumah Mulyana, adik tersangka Yosep dan rumah Yoris, anak tertua korban. Sebelumnya, Polda Jawa Barat telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang jasadnya ditemukan di bagasi mobil mewah dua tahun lalu. Dua diantaranya ditahan.

Situasi terkini dari TKP pembunuhan ibu dan anak di subang, akan dilaporkan Jurnalis KompasTV, Hendri Irawan.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: KOMPASTV »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

JPNNCOM: Hari Ini Polda Jabar Gelar Prarekonstruksi Kasus Pembunuhan Ibu dan Anak di SubangJPNN.com : Polda Jabar akan menggelar prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang pada hari ini. Rencananya ada 80 adegan yang akan diperagakan...

Sumber: jpnncom | Baca lebih lajut ⮕

KOMPASTV: Polisi Gelar Prarekonstruksi Kedua Kasus Pembunuhan Ibu dan Anak di SubangPolisi menggelar prarekonstruksi kedua, kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Akan ada 80 adegan yang diperagakan oleh para tersangka, dalam pra

Sumber: KompasTV | Baca lebih lajut ⮕

TVONENEWS: Prarekonstruksi Pembunuhan Ibu & Anak di Subang, 80 Adegan DiperagakanSubang, tvOnenews.com - Ditreskrimum Polda Jawa Barat hari ini (2/11/2023) menggelar Pra rekonstruksi pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang Jawa Barat yang rencananya akan ada 80 adegan diperagakan yang digelar di 3 tempat. Diketahui, tersangka Danu dihadirkan dan 4 tersangka lainnya menggunakan peran pengganti.

Sumber: tvOneNews | Baca lebih lajut ⮕

CNNIDDAILY: Daftar Titik Lokasi Razia Uji Emisi di Jakarta BesokSebaran titik lokasi razia uji emisi kendaraan bermotor di DKI Jakarta, Rabu (1/11).

Sumber: CNNIDdaily | Baca lebih lajut ⮕

ANTARANEWS: Polda Jabar akan gelar prarekonstruksi kasus ibu dan anak di SubangKepolisian Daerah Jawa Barat akan menggelar prarekonstruksi tempat kejadian perkara kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa ...

Sumber: antaranews | Baca lebih lajut ⮕

KOMPASTV: Polisi Geledah Rumah Mulyana, Adik Yosep yang Dulu Pernah Terobos TKP Pembunuhan Ibu Anak di SubangPolisi menggeledah sejumlah lokasi terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, termasuk rumah Mulyana, adik Yosep. Polisi menyita stik golf.

Sumber: KompasTV | Baca lebih lajut ⮕