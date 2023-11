Daftar Hari Besar Nasional November 2023, Ada Libur atau Tanggal Merah?

Selang dua hari, pada 3 November 2023, akan ada peringatan Hari Kerohanian. Sedangkan, Hari Pahlawan akan jatuh pada Jumat, 10 November 2023.

Meski termasuk peringatan besar, pemerintah tidak menetapkan Hari Pahlawan sebagai tanggal merah atau hari libur nasional.Jumat, 3 November: Hari Kerohanian.Rabu, 8 November: Hari Tata Ruang Nasional.Minggu, 12 November: Hari Ayah Nasional.Sabtu, 25 November: Hari Guru atau Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia (HUT PGRI).Rabu, 29 November: HUT Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI).Ilustrasi kalender. Tanggal merah November 2023.

Senin, 6 November: Hari Internasional bagi Penyelamatan Lingkungan dari Perang dan Konflik Bersenjata.Kamis, 9 November: Hari Kebebasan Sedunia. Jumat, 10 November: Hari Ganefo (Games of The New Emerging Forces) atau Hari Pesta Olahraga Negara Berkembang).Kamis, 16 November: Hari Angklung Sedunia.Kamis, 17 November: Hari Kanker Pankreas Sedunia.Senin, 20 November: Hari Anak Internasional.Selasa, 21 November: Hari Televisi Sedunia.Sabtu, 25 November: Hari Internasional Kekerasan terhadap Perempuan.Rabu, 29 November: Hari Solidaritas Internasional bagi Rakyat Palestina. headtopics.com

