Daftar 5 Kelompok Suporter Sepak Bola Beri Dukungan untuk Palestina

Gempuran Israel terhadap warga Palestina mengundang amarah publik. Di saat yang bersamaan, dukungan terhadap Palestina terus mengalir hingga ke stadion sepak bola.Dalam beberapa pertandingan, kelompok suporter pun menyampaikan dukungan terhadap warga Palestina. Simpati untuk Palestina disampaikan oleh komunitas suporter di seluruh dunia.

Mereka menyatakan sikap tegas usai pihak klub memberi imbauan untuk tidak secara terbuka menyampaikan dukungan terhadap salah satu pihak di stadion. Tak hanya memberikan dukungan visual, suporter Celtic juga menyanyikan 'You'll Never Walk Alone' untuk warga Palestina.

Klub yang berdiri pada 1920 itu merupakan bentukan komunitas imigran Palestina di Chile. Hingga saat ini, nilai-nilai Palestina masih bertahan dengan kuat.

