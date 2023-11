Daftar 21 Pemain Panama di Piala Dunia U17, Tergabung Grup A, Timnas Indonesia Wajib Waspada

Pemain itu ialah Martin Krug (Levante UD) dan Frederick Krug (Patacona CF).Alat Elektronik

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: TRIBUNNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

KOMPASTV: Jelang Tampil di Piala Dunia U17 2023, Skuad Timnas U17 Indonesia Lakoni Tes KesehatanSkuad Timnas U17 Indonesia menjalani tes kesehatan jelang tampil di ajang Piala Dunia U17 2023. Tes kesehatan dilakukan di RS Mitra Keluarga Cibubur, Selasa.

Sumber: KompasTV | Baca lebih lajut ⮕

KOMPASCOM: Daftar 21 Pemain Timnas U17 Indonesia untuk Piala Dunia U17 2023Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah mengumumkan daftar 21 pemain timnas U17 Indonesia untuk Piala Dunia U17 2023.

Sumber: kompascom | Baca lebih lajut ⮕

KOMPASBOLA: Jadwal Timnas U17 Indonesia di Grup A Piala Dunia U17 2023, Perdana Vs EkuadorBerikut jadwal timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17 2023 yang akan mulai bergulir pada Jumat (10/11/2023).

Sumber: KompasBola | Baca lebih lajut ⮕

KOMPASTV: Daftar 21 Pemain Timnas U17 Indonesia untuk Piala Dunia U17 2023Berikut daftar 21 pemain Timnas U17 Indonesia yang akan berlaga di Piala Dunia U17 2023.

Sumber: KompasTV | Baca lebih lajut ⮕

KOMPASBOLA: Menerka Kekuatan Timnas U17 Indonesia dan Peserta Grup A Piala Dunia U17 2023Timnas Indonesia U17 akan menjalani debutnya pada Piala Dunia U17 2023 yang berlangsung pada 10 November - 2 Desember 2023.

Sumber: KompasBola | Baca lebih lajut ⮕

TRIBUNNEWS: Langkah Pilihan Bima Sakti Kawal Timnas U17 Indonesia di Grup A Piala Dunia U17 2023Bima Sakti meminta skuad Timnas U17 Indonesia fokus menjalani laga per laga di Piala Dunia U17 2023 mendatang.

Sumber: tribunnews | Baca lebih lajut ⮕