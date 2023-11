Curhatan Striker Persita Jadi Pemain Satu-satunya yang Lolos ke Skuad Final Timnas U-17 Indonesia di Piala Dunia U-17 2023 dari Hasil Seleksi 12 Kota

Aulia Rahman mengaku sangat bangga bisa masuk dalam daftar 21 nama pemain timnas U-17 Indonesia pilihan pelatih Bima Sakti."Yang pasti senang sekali bisa masuk ke dalam skuat Piala Dunia U-17 2023 bersama timnas Indonesia," kata Aulia Rahman di laman resmi Persita."Dan bekerja keras di setiap latihan maupun di pertandingan," kata Aulia Rahman.

Aulia Rahman sempat tidak percaya bisa menembus skuad timnas U-17 Indonesia di Piala Dunia U-17 2023. Baca Juga: Hylo Open 2023 - Perjuangan Wakil Minimalis Indonesia ke Perempat Final, 3 Laga Buta di Depan MataSelain Aulia Rahman, ada empat nama lainnya dari seleksi 12 kota yang bergabung ke pemusatan latihan (TC) timnas U-17 Indonesia.

