Curhat Kiky Saputri Roasting Capres yang Dipotong, Kesal karena Karyanya Tak Dihargai

Maka dari itu, menurut Kiky Saputri materi roasting untuk Ganjar Pranowo itu masih layak untuk tayang. "Tapi Pak Anies bilang, Pak Anies ngomong sendiri 'Ngga usah di-cut, itu kan kebebasan berbicara'. Tim Pak Ganjar beserta tim produksi tetap final-nya adalah dipotong part-part itu, banyak. Ya aku langsung kecewa," sambungnya.merupakan sebuah karya yang sudah diciptakan melalui proses riset. Oleh karena itu, Kiky Saputri kesal karena karyanya dihapus sesuka hati tanpa persetujuan darinya.

Baru-baru ini berita dari media Korea mengklaim bahwa Lisa BLACKPINK masih menghadapi masalah dengan beberapa brand akibat penampilannya yang kontroversial di Crazy Horse Nama aktor Nicholas Saputra saat ini tengah ramai diperbincangkan karena secara tiba-tiba melakukan siaran langsung di Instagram miliknya. Video livenya kini viral.

Suami dari pedangdut Siti Badriah, Krisjiana Baharuddin saat ini makin terkenal di dunia akting Tanah Air. Kris telah membintangi sederet judul film dan series. Puteri Indonesia sekaligus perwakilan di ajang Miss Universe 2013, Whulandary Herman, tengah menjadi sorotan setelah berdebat dengan Miss Israel di kolom komentar.

Kabar kurang menyenangkan menimpa aktris sekaligus selebgram ternama, Anya Geraldine. Melalui unggahan di Instagram Story miliknya, Anya mengaku merasa terganggu. Lexus merupakan brand mewah yang dilahirkan Toyota untuk mengincar segmen premium. Di Indonesia lineup mobil tersebut masuk melalui PT Toyota Astra Motor, dan sebagian ad

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: VIVACOID »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

JPNNCOM: Kiky Saputri Kena Hujat Seusai Roasting Capres, Arie Kriting Berkomentar BeginiJPNN.com : Komika Kiky Saputri terkena hujat setelah roasting salah satu calon presiden Indonesia, Ganjar Pranowo.

Sumber: jpnncom | Baca lebih lajut ⮕

SUARADOTCOM: Intip Honor Kiky Saputri saat Roasting Pejabat, 1 Menit Ngomong Bisa Dapat Jutaan Rupiah!Kiky Saputri mekecewaannya usai meroasting Ganjar Pranowo di acara Lapor Pak karena banyak adegan yang di-cut. Ternyata segini honor Kiky Saputri saat roasting pejabat.

Sumber: suaradotcom | Baca lebih lajut ⮕

LIPUTAN6DOTCOM: Kiky Saputri Masih Tak Rela Roasting-an Ganjar Pranowo Dipotong: Padahal Waktu Pak Anies Lebih ParahKiky Saputri membandingkan materi roastingan Ganjar dengan Anies Baswedan.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut ⮕

CNNIDDAILY: Netizen Pro Kiky Saputri Roasting Ganjar, Kritik Barisan BaperWarganet membela komika Kiky Saputri dari serangan buzzer Ganjar Pranowo terkait tayangan roasting di salah satu televisi swasta yang dipotong.

Sumber: CNNIDdaily | Baca lebih lajut ⮕

JAWAPOS: Kiky Saputri Roasting Ganjar Pranowo Banyak Di-cut, Ismail Fahmi Analisis Tanggapan Netizen di MedsosKomika Kiky Saputri menyangkan sesi roasting Ganjar Pranowo di salah satu stasiun TV banyak dipotong, Pengamat medsos analisis.

Sumber: jawapos | Baca lebih lajut ⮕

LIPUTAN6DOTCOM: Kiky Saputri Ungkap Materi Roasting-an Ganjar Pranowo Masih Layak Tayang: Ini Seni Berkomedi, Kalau Lagu Dipotong Bisa KecewaKiky Saputri membandingkan materi roastingan Ganjar dengan Anies Baswedan.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut ⮕