Controversial Quran Burner Salwan Momika Found Dead in Norway

Salwan Momika, a critic of Islam and a refugee from Iraq, was found dead in Norway. Momika gained international attention for his controversial actions, such as burning the Quran in public to assert his right to freedom of speech.

The details surrounding his death are still unknown.

