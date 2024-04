Confluent Announces New Capabilities of Confluent Cloud for Data Streaming

Confluent, Inc. announces new capabilities of Confluent Cloud that make it easier for customers to stream, connect, manage, process, and secure data. Confluent Tableflow easily transforms Apache Kafka® topics and related schemas into Apache Iceberg® tables with one click to better supply data lakes and data warehouses. The fully managed Confluent connector has been enhanced with a new secure network path and up to 50 percent lower output costs.

Stream Governance is now enabled by default across regions with better SLAs available for Schema Registry, making it easier to customize and securely share data streams wherever they are used

