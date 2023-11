Comeback Jadi Ratu Advertising, Omset Iklan Yang Dibintangi Lee Hyori Naik Pesat

Lee Hyori diketahui keluar dari industri periklanan pada tahun 2012 setelah menyatakan tidak akan tampil dalam iklan yang tidak mendukung perlindungan hewan dan lingkungan. Namun, pada bulan Juli lalu, pelantun lagu"White Snake" ini menyatakan di media sosial bahwa dirinya ingin membintangi iklan lagi.

Instagram Sementara itu, sebuah merek olahraga yang menandatangani kontrak iklan eksklusif dengan Lee Hyori mengungkapkan jumlah anggota baru di toko online resminya meningkat 1,5 kali lipat dari minggu sebelumnya segera setelah foto dan video teaser Lee Hyori untuk perusahaan tersebut dirilis. Lotte On juga dikatakan mendapat manfaat dari Lee Hyori sebagai model dukungan karena penjualan terkait meningkat 40 persen dari tahun lalu setelah mengontraknya.

