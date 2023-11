Coldplay Menggelar Konser di Jakarta dengan Trik Sulap Warna-warni

SEPERTI sebuah trik sulap, gerak tangan Chris Martin dari atas panggung mengubah kerumunan puluhan ribu manusia yang ada di hadapannya dari gelap menjadi karpet permadani warna-warni. Dari merah ke biru, lalu ke putih, biru, dan hijau. Waktu yang telah dinantikan tiba. Chris Martin bersama grup bandnya, Coldplay akhirnya manggung di Indonesia dalam rangkaian tur dunia album mereka Music of the Spheres bertajuk Coldplay Music of The Spheres World Tour Jakarta.

Trik sulap itu berasal dari gelang yang dilengkapi lampu yang bisa berubah warna otomatis yang dikenakan seluruh penonton. Baca juga : Buka Konser Coldplay di Jakarta, Chris Martin Ucapkan Assalamualaikum dan Pantun Pinjam Seratus Band yang beranggotakan Chris Martin (vokalis dan pianis), Jonny Buckland (gitaris), Guy Berryman (basis), dan Will Champion (drummer) itu membuka pertunjukan mereka lewat trek Higher Power. Dilanjutkan Adventure of A Lifetime, dan aksi Chris Martin dengan pianonya lewat The Scientis

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: MEDİAİNDONESİA »

:

WOW_KEREN: Selebriti Heboh Konser Coldplay, Rachel Vennya Ajak Putranya Nonton Konser untuk Kali PertamaSelebriti Rachel Vennya menjadi salah satu selebriti yang turut ramaikan konser Coldplay di Jakarta . Ia ajak putranya nonton konser untuk kali pertama bareng pacarnya.

Sumber: wow_keren | Baca lebih lajut »

WOW_KEREN: Thariq Halilintar Siap Ikuti Jejak Chris Martin dengan Nyeker Saat Nonton Konser ColdplayThariq Halilintar ikut mengomentari foto Chris Martin yang sedang berjalan tanpa alas kaki alas nyeker usai tiba di Jakarta jelang konser Coldplay 15 November. Thariq pun berniat melakukan hal serupa jika menonton konser Chris cs di SUGBK.

Sumber: wow_keren | Baca lebih lajut »

LİPUTAN6DOTCOM: Tidak Boleh Ada Kendaraan Masuk Kawasan GBK di Hari Konser Coldplay Jakarta, Catat Akses Pejalan KakiKarena konser Coldplay Jakarta , Kawasan GBK ditetapkan bebas kendaraan pada Rabu (15/11/2023) pukul 07.00--23.59 WIB.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut »

LİPUTAN6DOTCOM: Berkah Konser Coldplay Jakarta, Pendapatan Pajak Naik Konser Coldplay Jakarta dinilai bisa mengerek pendapatan pajak Indonesia

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut »

HARİANKOMPAS: Calon Penonton Laporkan Dugaan Penipuan Tiket Konser ColdplayPolisi menerima banyak laporan dari calon penonton yang tidak mendapatkan tiket hingga penipuan penjualan tiket konser Coldplay . Metro AdadiKompas

Sumber: hariankompas | Baca lebih lajut »

WOW_KEREN: Thariq Halilintar Naik Transportasi Umum ke Konser ColdplayThariq Halilintar lebih memilih naik transportasi umum menuju GBK untuk menonton konser Coldplay . Penampilannya pun ditunggu-tunggu apakah benar ia datang tanpa alas kaki alias nyeker seperti yang dijanjikan sebelumnya.

Sumber: wow_keren | Baca lebih lajut »