Coldplay Leaves Lasting Impressions on Indonesian Fans

'Music of the Spheres World Tour' in Jakarta has ended, but many spectators and fans are still unable to move on after meeting their idols. Coldplay is still a trending topic on various social media platforms as netizens share their impressions during the concert. Various interesting moments occurred, such as a netizen finding Chris Martin casually walking in Jakarta without wearing shoes one day before the concert.

Then, during the concert itself, Coldplay left many beautiful memories for their fans in Indonesia. When leaving Indonesia, Chris Martin was seen kneeling or kissing the ground where he stood while at Halim Perdanakusuma Airport. Citra Kirana and Rezky Aditya's Story of Watching Coldplay at GBK, Initially Without Tickets. Chris Martin was seen walking down from the car towards the plane that would take him to Australia. He was wearing casual clothes with a black t-shirt, pants, shoes, and a hat. Chris Martin also carried a bag in his right hand

