Coldplay telah sukses menggelar konser pertamanya di Indonesia yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Rabu, 15 November 2023. Dalam konser bertajuk ‘Music of The Spheres’, ia berterimakasih kepada penonton., penonton di GBK adalah yang terbaik yang pernah ia temui. Diketahui jika penonton konsernya itu ada sekitar 80 ribu orang.Bentuk kapal ini pun sudah diperlihatkan oleh akun Instagram The Ocean Cleanup pada Kamis, 16 November 2023. Kapal tersebut di beri nama Neon Moon II.

sampah plastikterus mendukung misi The Ocean Cleanup untuk membersihkan lautan plastik dengan mengadopsi Interceptor kedua mereka, Interceptor 020, alias Neon Moon II, yang akan ditempatkan di Sungai, Coldplay bekerja sama dengan The Ocean Cleanup pada tahun 2018, mensponsori Interceptor 005 dan membantu pihaknya mengambil langkah awal dalam kampanye dalam mengatasi sungai-sungai paling berpolusi di duni

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: VIVACOİD »

:

LİPUTAN6DOTCOM: Berkah Konser Coldplay Jakarta, Pendapatan Pajak Naik Konser Coldplay Jakarta dinilai bisa mengerek pendapatan pajak Indonesia

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut »

LİPUTAN6DOTCOM: Coldplay Mencetak Sejarah di Konser Pertama di IndonesiaBand asal Inggris, Coldplay , menggelar konser pertamanya di Indonesia sebagai bagian dari tur dunia 'Music of The Spheres.' Vokalis Chris Martin mencuri perhatian setelah tertangkap kamera berjalan kaki tanpa alas kaki di sekitar Jalan Sudirman.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut »

VIVACOİD: Coldplay Music of The Spheres World Tour Sukses Digelar di IndonesiaKonser bertajuk ' Coldplay Music of The Spheres World Tour' sukses digelar di Indonesia dengan dipenuhi sekitar 80 ribu penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ini merupakan kali pertamanya Coldplay menggelar konser di Indonesia setelah menunggu penantian selama 25 tahun.

Sumber: VIVAcoid | Baca lebih lajut »

DETİKCOM: Assalamualaikum dan Seruan Cinta Coldplay untuk Jakarta, Janji Kembali LagiAssalamualaikum dan Seruan Cinta Coldplay untuk Jakarta, Janji Kembali Lagi Ini dia rangkuman lengkap konser Coldplay di Indonesia . 😎 detikhot

Sumber: detikcom | Baca lebih lajut »

LİPUTAN6DOTCOM: Konser Coldplay Menghentak JakartaKonser Coldplay yang menghentak Jakarta sukses digelar Rabu malam, 15 November 2023. Tampak kemegahan panggung dan aksi Chris Martin membius para penonton di stadion GBK Senayan. Penggemar Coldplay di Indonesia perlu menunggu 25 tahun untuk membuat band asal Inggris itu menggelar konser di Jakarta. Coldplay pun berjanji untuk kembali menyambangi Jakarta yang antusias menyambut mereka.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut »

MEDİAİNDONESİA: Status Firli Bahuri Dinilai Pengamat Sudah Mendekati TersangkaStatus ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dinilai sudah mendekati tersangka dalam kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Sumber: mediaindonesia | Baca lebih lajut »