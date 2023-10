Coca-Cola Y3000 bawa kesegaran minuman dan AI canggih yang futuristik

Ini pertama kalinya Coca-Cola mengkolaborasikan antara human intelligence dan AI jadinya ini sesuatu yang unik

Jakarta (ANTARA) - Coca-Cola memperkenalkan produk anyar edisi terbatas yaitu Coca-Cola Y3000 Zero Sugar di Indonesia dengan membawa kesegaran minuman disertai pengalaman baru mengkolaborasi kecerdasan buatan (AI) yang canggih.

Selain menawarkan cita rasa khas Coca-Cola tanpa gula, edisi terbatas ini menghadirkan pengalaman unik yang futuristik lewat Coca-Cola Y3000 AI Lens.dan AI jadinya ini sesuatu yang unik. Apalagi sekarang lagibanget dengan yang begitu. Nah Coca-Cola ingin jadi bagian dari itu," kata Front Line Manager Coca-Cola Indonesia Fitriana Adhisti di Jakarta, Jumat. headtopics.com

Coca-Cola Y3000 AI Lens menawarkan pengalaman ciamik karena bisa menyuguhkan gambaran sebuah gedung ikonik atauCara menggunakannya pun mudah, untuk bisa terhubung dengan Coca-Cola Y3000 AI Lens anda tinggal melakukan scanSetelah itu, anda akan diarahkan untuk mengisi beberapa data umum dan setelahnya diarahkan ke fitur kamera untuk mengambil gambarApabila jepretan sudah dirasa pas, saatnya AI bekerja untuk menunjukkan bagaimana kira-kira suasanaCiti dan Coca-Cola Indonesia teken kerja sama...

Meramaikan peluncurannya di Indonesia, aktor Dion Wiyoko pun hadir untuk menjajal kecanggihan dari Coca-Cola Y3000 AI Lens dimulai dari pusat perbelanjaan modern pertama di Indonesia yaitu Sarinah, Jakarta Pusat. headtopics.com

Tak hanya berhenti disitu, ia mengaku tak sabar untuk mencoba lebih banyak mengabadikan tempat-tempat ikonik lainnya di Indonesia menggunakan kamera AI tersebut untuk melihat lebih banyak lokasi futuristik ala era 3000-an.bernuansa futuristik, dirinya lebih percaya diri untuk menyambut masa depan.

