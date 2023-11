Coca-Cola Indonesia Obtains Certification for Recycled Plastic Bottles

Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) Indonesia, through its subsidiary PT Amandina Bumi Nusantara (Amandina), has recently obtained the Certificate of Product Usage Mark (SPPT) from the National Standardization Agency (BSN) for the Indonesian National Standard (SNI) 8424:2017. This is the first SNI in Indonesia for recycled plastic bottles.

On this occasion, the company is requesting the government to provide fiscal incentives to companies that recycle polyethylene terephthalate (PET) plastic packaging. According to Lucia Karina, a member of the Board of Commissioners of Amandina Bumi Nusantara, CocaCola was the first to obtain the SNI for recycled PET products. In order to encourage other companies, the government is considered necessary to provide stimulus incentives

