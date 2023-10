CLBK Dengan Juventus? Douglas Costa: Saya Siap Jadi Tentaranya Massimiliano Allegri!

Untuk kedua kalinya pekan ini, pemain sayap asal Brasil itu melontarkan seruan 'godaan untuk merekrutnya' kepada mantan klubnya. Costa saat ini berstatus bebas transfer setelah meninggalkan LA Galaxy usai menjalani dua musim, satu tahun sebelum kontraknya berakhir.“I want to be a soldier for Allegri and feel Juve fans love again”.

"Saya berharap kita akan segera bersama, berjuang bersama demi impian kita. Saya yakin tim di bawah kendali Mister Allegri ini dapat berjuang untuk segalanya dan saya ingin menjadi salah satu tentaranya untuk memenangkan segalanya."

Costa adalah anggota kunci skuad Juventus yang memenangkan tiga gelar Serie A antara tahun 2017 dan 2020. Dia kemudian menjalani serangkaian peminjaman ke Bayern Munich, Gremio dan LA Galaxy sebelum meninggalkan klub secara permanen pada tahun 2022.Costa yang berusia 33 tahun tidak lagi berada di puncak performanya, dan waktunya di Los Angeles akan dikenang karena penampilannya yang mengecewakan dan beberapa masalah di luar lapangan. headtopics.com

Eks Pemain Juventus Terbuka untuk Persija, Siapa Tahu Thomas Doll BerminatMantan pemain Juventus, Marco Motta, sangat terbuka untuk kembali memperkuat Persija Jakarta yang kini dibesut Thomas Doll. Baca lebih lajut ⮕

Pekan Memalukan AC Milan Dihajar Juventus & PSG, Penderitaan Stefano Pioli Belum ParipurnaSetelah dipermalukan oleh Juventus dan PSG di dua kompetisi berbeda, penderitaan AC Milan bakal makin sempurna jika sampai kalah melawan Napoli. Baca lebih lajut ⮕

Juventus Perpanjang Kontrak Federico GattiJuventus puas dengan performa bek kiri Federico Gatti. Oleh karenanya Bianconeri meperpanjang kontraknya hingga lima tahun ke depan. Baca lebih lajut ⮕

Juventus Dapat Pemain dengan Sentuhan Zidane, Bakal Gantikan PogbaJuventus kemungkinan besar kehilangan Pogba dan Fagioli yang segera dijatuhi sanksi atas kasus mereka. Baca lebih lajut ⮕

Kasus Judi, Tonali Dihukum Lebih Berat dari Gelandang JuventusTonali dikenai larangan bermain 10 bulan, sementara Fagiolo sudah lebih dulu divonis tidak boleh bermain tujuh bulan. Baca lebih lajut ⮕

Prediksi Pertandingan Serie A: Juventus vs Hellas VeronaDuel Juventus vs Hellas Verona dalam lanjutan Serie A matchday ke 10 di Stadion Allianz, Minggu 29 Oktober 2023, pukul 01.45 WIB. Berikut prediksinya. Baca lebih lajut ⮕