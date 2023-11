Citibank Indonesia Transfers Consumer Business Services to UOB Indonesia

Citibank Indonesia officially transfers its consumer business services to UOB Indonesia starting from November 18, 2023. Citibank Indonesia will focus on institutional business in the future. As part of this transition, the company has discontinued several of its digital consumer business services and branch operations will be under UOB Indonesia.

According to Citibank Indonesia's official website, the discontinuation of these services is related to the agreement to transfer assets and liabilities of Citibank's Consumer Banking business to UOB Indonesia on January 14, 2022, as amended and restated on January 28, 2022. The effective date of this transfer is planned to be completed on November 18, 2023. This transition process has been communicated to the bank's customers through official company channels such as the website and others. Here is the content of the company's announcement: Important Information - Transfer of Assets and Liabilities of Citibank, N.A

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: LİPUTAN6DOTCOM »

:

LİPUTAN6DOTCOM: Cuaca Indonesia Hari Ini Kamis 16 November 2023: Pagi Cerah Berawan, Siang Diguyur HujanCuaca di sebagian besar wilayah Tanah Air diprakirakan cerah, berawan, dan cerah berawan pada Kamis pagi (16/11/2023),

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut »

LİPUTAN6DOTCOM: Cuaca Indonesia Hari Ini Jumat 17 November 2023: Pagi Cerah Berawan, Siang hingga Malam Sebagian HujanPagi hari di Indonesia jelang akhir pekan, Jumat (17/11/2023), mayoritasnya diprediksi cerah, berawan, cerah berawan, berawan tebal, dan kabut, kecuali hujan ringan di Samarinda. Begitulah prakiraan cuaca Indonesia hari ini, Jumat (17/11/2023).

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut »

MEDİAİNDONESİA: Aiman: Saya tidak Menyebut Polri, tapi OknumJuru Bicara TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Aiman Witjaksono mengatakan dirinya tidak menuding polisi tidak netral dalam Pemilu 2024, melainkan oknum.

Sumber: mediaindonesia | Baca lebih lajut »

MEDİAİNDONESİA: Pengusaha Ibu Kota Prediksi Kenaikan UMP Tahun Depan Lebih KecilANGGOTA Dewan Pengupahan DKI Jakarta dari unsur pengusaha Herber Simbolon memprediksi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta di 2024 akan lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan UMP tahun ini. Sumber:

Sumber: mediaindonesia | Baca lebih lajut »

MEDİAİNDONESİA: Tim U-17 Argentina Menang Perdana, Susah Payah Kalahkan Jepang 3-1TIMNAS Argentina harus bekerja keras untuk mengalahkan Jepang dengan skor 3-1 pada pertandingan Grup D Piala Dunia U-17 di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Selasa (14/11) malam. Sumber:

Sumber: mediaindonesia | Baca lebih lajut »

MEDİAİNDONESİA: Gibran Rakabuming, Anwar Usman, dan Almas Tsaqibbirru Digugat TriliunanMereka adalah Gibran Rakabuming Raka, Anwar Usman dan mahasiswa UNSA Almas Tsaqibbirru. Mereka digugat dengan nilai mencapai triliunan rupiah. Sumber:

Sumber: mediaindonesia | Baca lebih lajut »