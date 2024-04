Cinema XXI Distributes Dividends to Shareholders

PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk (Cinema XXI) held its Annual General Meeting of Shareholders (AGM) for the 2023 fiscal year on Tuesday (2/4) in Jakarta. During the AGM, shareholders approved a dividend distribution of Rp666.76 billion or Rp8 per share. The dividend value is equivalent to 97% of the company's net profit attributed to the parent entity owners in 2023 amounting to Rp687.8 billion.

Company Secretary and Finance Director of Cinema XXI, Tri Rudy Anitio, stated that the dividend distribution for the 2023 fiscal year is part of XXI's commitment to its shareholders after the company successfully conducted its Initial Public Offering (IPO) in 2023

