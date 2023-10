Chord Gitar dan Makna Lagu Nemen - Gildcoustic: Kudune Kowe Ngerti, Tresnoku Nomer Siji

C D Bm Emusahaku wes ra kurang kurang Bm Emngomongo jalokmu pie? Bm Em C D Bm D G G7kurang opo nek ku mertahanke kowe C D Bm Emngomongo.. jalokmu pie? Bm EmChoruskowe luwih milih dek'ekurang opo.. nek ku mertahanke koweoh nanging ngopo.. walesanmu neng aku D E C#m F#m Bm E A F#mOfficial Video Lirik

