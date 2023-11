Choi Hyun Wook Ngaku Kembaran Duyung, Reaksi Julid Ryeoun Wakili Fans

"Aku suka berendam. Jadi aku menghabiskan 3 jam untuk mandi," cerita Hyun Wook. Ryeoun langsung membuka mulutnya lebar-lebar karena syok. BACA JUGA... "Apa kamu tidur?" tanya Ryeoun."Tidak, aku cuma nonton film dari ponselku. Jadi aku hidup di air kaya duyung," beber Hyun Wook."Nama panggilan dia amfibi. Dia suka mandi terus mudah berkeringat," jelas Ryeoun.

"Muka Ryeoun di pict pertama udah mewakilkan kita semua pas denger ga si," seru salah seorang penggemar."Hyunwook nih kayanya emg aslinya beneran bokem deh. Pikirannya juga diluar nalar," ucap lainnya."Dari gambar disini aja udah kaya anak bapak beneran😭 ekspresi ryeoun kaya anak yg heran sama kelakuan bapaknya," beber lainnya."Wkwkwkkwkwkwk. Ekspresi Ryeounnnnnn," ujar lainnya.

WowKeren - Choi Hyun Wook bisa-bisanya mengakui kalau ia seperti duyung. Ekspresi julid yang ditunjukkan Ryeoun kala mendengarnya sampai dirasa menjadi perwakilan warga Twitter. "Aku suka berendam. Jadi aku menghabiskan 3 jam untuk mandi," cerita Hyun Wook. Ryeoun langsung membuka mulutnya lebar-lebar karena syok.

BACA JUGA... "Apa kamu tidur?" tanya Ryeoun."Tidak, aku cuma nonton film dari ponselku. Jadi aku hidup di air kaya duyung," beber Hyun Wook."Nama panggilan dia amfibi. Dia suka mandi terus mudah berkeringat," jelas Ryeoun.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WOW_KEREN: 'Twinkling Watermelon' Episode 11 Recap: Ryeoun Ungkap Identitas Aslinya ke Choi Hyun WookEpisode baru 'Twinkling Watermelon' mengikuti perjalanan Ha Yi Chan (Choi Hyun Wook) dan Ha Eun Gyeol (Ryeoun) yang masih mempersiapkan penampilan band mereka di Festival Musim Semi.

Sumber: wow_keren | Baca lebih lajut ⮕

WOW_KEREN: Suka Sambat, Choi Hyun Suk TREASURE Dikritik Tak BersyukurChoi Hyun Suk TREASURE mendapatkan kritik di komunitas online Pann Nate karena ia dirasa mempunyai sifat yang tidak bersyukur dan kerap mengungkapkan keluh kesahnya.

Sumber: wow_keren | Baca lebih lajut ⮕

WOW_KEREN: 'Twinkling Watermelon' Episode 12 Recap: Seol In A Syok Saat Tahu Identitas Cinta Pertama IbunyaEpisode ke-12 dibuka dengan Ha Eun Gyeol (Ryeoun) yang datang menyelamatkan Ha Yi Chan (Choi Hyun Wook). Namun Eun Gyeol meninggalkan Oh Eun Yu (Seol In A).

Sumber: wow_keren | Baca lebih lajut ⮕

VIVACOID: 5 Fakta Menarik The Worst of Evil yang Dibintangi Ji Chang Wook dan Wi Ha JoonSerial The Worst of Evil telah tayang di Disney+ Hotstar. Dengan total 12 episode, serial ini mengisahkan petualangan seorang petugas polisi yang menyamar jadi gangster.

Sumber: VIVAcoid | Baca lebih lajut ⮕

WOW_KEREN: Ji Chang Wook Merasa Drama Bareng Shin Hye Sun Bukan Murni RomantisDalam wawancaranya, Ji Chang Wook merasa drama 'Welcome to Samdalri' yang dibintanginya dengan Shin Hye Sun bukan murni romantis karena ada campuran genre komedinya.

Sumber: wow_keren | Baca lebih lajut ⮕

WOW_KEREN: Ji Chang Wook Kecebur Laut Gegara Shin Hye Sun di Teaser 'Welcome to Samdalri''Welcome to Samdalri' digarap oleh sutradara yang sebelumnya menggarap 'When the Camellia Blooms'. Drama ini dijadwalkan tayang mulai 2 Desember mendatang.

Sumber: wow_keren | Baca lebih lajut ⮕