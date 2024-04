China Menutup Kesempatan Impor Chip AI dari AS dengan Menggunakan Model Bahasa Meta

Keputusan pemerintah Joe Biden memblokir impor chip AI ke China bakal sia-sia. Perusahaan lokal China punya caranya sendiri bertahan tanpa bantuan teknologi Amerika Serikat (AS). Gap antara AS dan China di bidang AI memang cukup besar.

China punya cara lain menutup kesenjangan tersebut dengan menggunakan sumber terbuka Meta, model bahasa besar Llama 1.

