China Bagian Utara Diselimuti Polusi Tebal, Otoritas Beri Peringatan Waspada

"Ada lebih banyak kabut asap dalam dua hari terakhir ini benar-benar berdampak," kata pekerja kantoran Fu Dalin. "Kami tetap keluar saat diperlukan, jika ada sesuatu yang harus dilakukan. Hindari saja berolahraga di luar ruangan – jangan jogging," katanya.

Salah satu perkiraan resmi menunjukkan bahwa kondisi berkabut menyebabkan jarak pandang menjadi kurang dari 50 meter. Pihak berwenang juga memperingatkan pengguna jalan untuk berhenti di area parkir yang aman ketika kondisi diperlukan dan meminta masyarakat untuk tetap berada di dalam rumah.

Para ahli mengatakan, lemahnya arus udara dingin dari kutub utara adalah faktor kunci di balik cuaca yang tidak biasa ini.

