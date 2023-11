Chelsea Kalahkan Blackburn Rovers, Mauricio Pochettino Belum Puas

Gol kemenangan Chelsea dibuka oleh Benoit Badiashile pada menit ke-30. Keunggulan The Blues kemudian bertambah setelah Raheem Sterling mencetak gol di menit ke-59. Kemenangan ini membuat Chelsea melaju ke babak perempat final Carabao Cup musim ini. The Blues akan menghadapi Newcastle di babak delapan besar.

