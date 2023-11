Channing Tatum Lamar Zoe Kravitz dengan Cincin Tunangan Seharga 4,3 Miliar

Menurut pakar perhiasan Zack Stone cincin tunangan yang diberikan Channing untuk Zoë tak murah. Ia memperkirakan cincin tersebut bernilai sekitar 300 ribu dolar AS atau setara Rp4,3 milar. Ia menggambarkan cincin tersebut terbuat dari emas kuning 18 karat dan emas putih yang diberi perlakuan khusus, dengan berlian potongan cushion 7 karat dalam pengaturan solitaire.

Dia menyarankan bahwa cincin tersebut bisa menjadi karya Jessica McCormack, seorang perancang perhiasan berlian yang telah memiliki klien selebriti seperti Victoria Beckham dan Meghan Markle. Zoë sebelumnya telah mengenakan desain dari Jessica McCormack, termasuk di Met Gala tahun 2021.

"Menambah kemungkinan bahwa Channing membeli cincin Zoë dari Jessica McCormack, aktris ini telah mengenakan desain perhiasan dari perancang perhiasan berbasis di London itu dalam beberapa kesempatan, termasuk di Met Gala tahun 2021."

