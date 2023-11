Cetak Gol Perdana di Ipswich, Elkan Baggott Siap Tempur Bela Timnas Indonesia Lawan Irak

Meski gagal menghindarkan klubnya dari kekalahan, Baggott mencatatkan rekor individual. Bek berusia 21 tahun itu mencetak gol perdananya bersama tim senior Ipswich dalam penampilan ketujuh.Baca Juga: Sibuk Bersama Timnas Indonesia U-17, Pelatih Dewa United Sayangkan Kafiatur Rizky Minim Kontribusi untuk Klub

Momen bek Ipswich Town, Elkan Baggott (kiri) menyundul bola pada laga Piala Liga Inggris kontra Fulham di Stadion Portman Road, Kamis (2/11/2023) dini hari WIB. Meski hanya turun sebagai pemain pengganti di laga kontra Fulham dini hari tadi, ini cukup membuktikan jika Baggott sudah cukup fit setelah sebelumnya sempat diganggu cedera punggung usai membela Timnas Indonesia diBaggott tadi dikhawatirkan bisa membela skuad Garuda di putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada jeda internasional bulan ini, di mana Indonesia akan menjalani dua laga tandang melawan Irak pada 16 November dan Filipina pada 21 November.

Namun, Baggott kini sudah membuktikan dirinya fit untuk bermain bersama klubnya di Inggris, bahkan juga mencetak gol. Sebelum pertandingan lawan Fulham, asisten pelatih Ipswich, Martyn Pert juga mengatakan: “Elkan mengalami sedikit masalah di bagian punggung saat perjalanan pulang dari Indonesia (ke Inggris)."

"Tapi, saya kira dalam hal penyembuhannya cukup normal, bukan masalah besar," tukasnya mengutip Ipswich Star.

