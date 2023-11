Cesen Istri Marshel Widianto Curhat Mendadak Ingin Lakukan Hal-hal Aneh

"Pernah gak sih kalian malam-malam begini tiba-tiba pengen dandan cantik? Padahal kalian mau tidur?" cerita Cesen mengawali dalam salah satu unggahannya. Artis cantik yang tengah hamil calon anak kedua ini pun merasa aneh dengan keinginannya tersebut. Pasalnya selama ini kebiasaan itu tak pernah dilakukannya.

Namun hingga akhir ceritanya, Cesen sendiri agaknya belum menemukan penyebab di baliknya. Apakah berkaitan dengan bawaan kehamilan mengingat seringkali ibu hamil yang mendadak suka dandan kerap dikaitkan dengan jenis kelamin sang calon buah hati? Entahlah.

"Udah gitu aja ceritanya ya, ini juga tiba-tiba mau cerita padahal selama hamil ini aku lebih pendiem dan gak banyak cerita sama orang. Kayak yaudah jalanin aja deh hidup mau gimana lagi wkwkwkwk," kata Cesen mengakhiri curhatannya.

Cesen pun langsung menceritakan salah satu hal aneh yang sempat dilakukannya. Rupanya ia pernah tiba-tiba ingin berdandan cantik padahal saat itu ia tak sedang ingin kemana-mana melainkan justru baru akan beranjak tidur.

Cesen menyebut jika pemikiran tersebut beberapa kali dirasakannya. Selain hanya berdandan, Cesen juga pernah mendadak ingin luluran dan melakukan perawatan kulit lainnya di malam hari secara tiba-tiba.

"Hal aneh sebelumnya yang udah aku lakuin seperti tiba-tiba mau luluran malam-malam, atau tiba-tiba mau maskeran malam-malam. Ngerasa aneh karena gak pernah ada niatan melakukan bodycare/skincare di malam hari gitu," papar Cesen lagi."Terus ya, aku orangnya gak suka belanja, tapi kali ini aku belanja terutama make up dan perlengkapan mandi yang lucu2," sambungnya.

