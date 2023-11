Cerita Jokowi Diam-diam Siapkan Rencana Pindah ke IKN Sejak 2016 Lalu

"Sembilan tahun lalu, secara diam-diam saya membentuk tim untuk melihat kembali gagasan-gagasan yang telah dilakukan oleh presiden pertama, presiden kedua, dan selanjutnya," kata Jokowi di IKN, Kamis (2/11).Saat itu, ia menyoroti pembangunan yang tidak merata di Indonesia. Jokowi melihat 56 persen penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa."Kita perlu yang namanya pemerataan, baik pemerataan pembangunan ekonomi dan infrastruktur," ujarnya.

Tujuh tahun berjalan, pembangunan IKN telah dimulai. Jokowi berkata pemerintah sudah memulai pembangunan infrastruktur dasar. Sudah ada tiga rumah sakit yang mulai dibangun. Lalu ada satu sekolah internasional dan satu sekolah negeri yang mulai dibangun. Selain itu, lima sekolah dasar negeri di sekitar IKN mulai direvitalisasi.

"Saya senang setelah pemerintah memulai dengan membangun istana presiden, kantor menteri, dan lainnya, sampai hari ini hitungan kita sampai Desember nanti total Rp45 triliun akan memulai pekerjaannya di Ibu Kota Nusantara," ujarnya.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: CNNIDDAILY »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VIVACOID: Jokowi Ternyata Diam-diam Sudah Bentuk Tim Pemindahan IKN sejak 9 Tahun SilamPresiden Jokowi mengungkapkan bahwa dia secara diam-diam telah membentuk tim untuk mewujudkan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan sejak 9 tahun silam.

Sumber: VIVAcoid | Baca lebih lajut ⮕

CNBCINDONESIA: Belanda Diam-diam Rajin Investasi di RI, Segini NilainyaBelanda menjadi investor RI terbesar dari Eropa yang memberikan kontribusi lebih dari US$15,5 miliar (Rp245,62 triliun) sejak tahun 2013.

Sumber: cnbcindonesia | Baca lebih lajut ⮕

CNBCINDONESIA: Diam-diam Harta Anak Prajogo di BREN Sudah Tembus Rp 135 TEmiten energi hijau milik taipan Prajogo Pangestu Barito Renewables Energi (BREN) resmi melantai secara perdana awal bulan ini.

Sumber: cnbcindonesia | Baca lebih lajut ⮕

TRIBUNNEWS: Saat Jokowi Diam Seribu Bahasa Ketika Ditanya Soal Kekecewaan PDIPSebelumnya Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa partainya saat ini dalam suasana sedih

Sumber: tribunnews | Baca lebih lajut ⮕

LIPUTAN6DOTCOM: Baliho Ganjar-Mahfud di Bali Dicopot Jelang Kedatangan Jokowi, TB Hasanuddin: Kami Tak Akan DiamPencopotan baliho PDIP tersebut dilakukan di sepanjang jalan menuju tiga lokasi kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni Batu Bulan, Kabupaten Gianyar serta di daerah Kota Denpasar, Bali.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut ⮕

CNBCINDONESIA: Jokowi Ternyata Sudah Rencanakan Pindah Ibu Kota 9 Tahun LaluPresiden Jokowi diam-diam sudah merencanakan pemindahan ibu kota 9 tahun lalu. Jokowi blak-blakan bilang ini.

Sumber: cnbcindonesia | Baca lebih lajut ⮕