Cerita Habib Husain yang Nikah di Usia 60 Tahun karena Mendengar Ceramah Mbah Moen

Liputan6.com, Jakarta - KH Maimoen Zubair Sarang merupakan salah satu ulama masyhur di Indonesia. Masyarakat muslim berduka saat mendengar ulama yang akrab disapa Mbah Moen ini tutup usia saat menjalankan ibadah umrah pada 2019 lalu.

Selepas tugasnya sebagai wakil rakyat selesai, Mbah Moen kembali mengurus pondok pesantrennya.

2 dari 3 halamanBidadari Surga Hanya Sebagai Jajan-jajanan“Sepasang pengantin itu, kalau sudah didudukkan berdampingan begini, jangan dikira cuma dilihat banyak orang di alam dunia saja. Sepasang pengantin nanti di akhirat juga akan didudukkan berdampingan, bersama-sama masuk ke dalam surga," kata Mbah Moen dalam ceramah itu. headtopics.com

"Sedangkan bidadari cuma snack. Kalau dia butuh bidadari, maka bidadari baru dapat melayani. Jika tidak butuh, maka bidadari tidak bisa dekat-dekat dengannya," kata Mbah Moen dalam ceramah acara akad nikah itu.

Mbah Moen menjelaskan begini, “Bidadari itu ibarat jajan-jananan. Kamu kok sama sekali tidak makan nasi, dan hanya makan jajan-jajanan saja, maka tidak bisa kenyang, perut malah bisa kembung.”Advertisement headtopics.com

Selang hampir dua tahun menikah, Habib Husain wafat dalam keadaan sudah beristri dengan harapan wafat dalam keadaan sempurna.

