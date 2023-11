CEO OpenAI dan CEO Microsoft Berbicara tentang Pengaruh Teknologi AI dalam Dunia Kerja

CEO OpenAI Sam Altman (kiri) tampil di panggung bersama CEO Microsoft Satya Nadella pada konferensi para developer bertajuk OpenAI DevDay, Senin (6/11/2023), di San Francisco, Amerika Serikat. dapat meningkatkan kemampuan orang-orang yang berkinerja terburuk. Teknologi ini dapat mempersempit kesenjangan antara orang-orang yang berprestasi tinggi dan mereka yang berkinerja rendah.secara tepat bisa bermanfaat bagi perusahaan.

Pelatihan yang intensif diperlukan untuk mengombinasikan kemampuan teknologi dalam kerja manusia dalam dunia bisnis. Studi oleh Harvard Business School berjudul ”Navigating the Jagged Technological Frontier: Field Experimental Evidence of the Effects of AI on Knowledge Worker Productivity and Quality” memberi informasi pemanfaatan teknologi tersebut di dalam dunia kerja.Penelitian menggunakan karyawan firma konsultasi Boston Consulting Group (BCG) sebagai responden tersebut menyebutkan, staf yang menggunakan ChatGPT secara signifikan mengungguli rekan-rekan mereka. Karyawan BCG di sejumlah negara diminta untuk menyelesaikan sebuah tuga

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: HARİANKOMPAS »

:

JPNNCOM: Ganjar Sowan kepada Gus Mus, Berbicara 4 Mata, Ada Cerita Lucu, Lalu DidoakanJPNN.com : Bakal capres Pilpres 2024 Ganjar Pranowo mengunjungi ulama karismatik K.H. Mustofa Bisri alias Gus Mus di Rembang, Jawa Tengah.

Sumber: jpnncom | Baca lebih lajut »

LİPUTAN6DOTCOM: Samsung Punya AI Generatif Samsung Gauss, Bakal Jadi Pesaing Baru ChatGPT?Samsung meluncurkan model AI generatif pertamanya yang disebut 'Samsung Gauss', mirip ChatGPT milik OpenAI yang dapat membantu pengguna menulis dan mengedit email, menjawab pertanyaan, serta menghasilkan gambar dan teks.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut »

BOLASPORTCOM: Tampil di Piala Dunia U-17 2023, Kapten Manchester United Bicara soal Kondisi Lapangan JIS hingga Penggunaan VARKapten dari akademi klub papan atas Inggris Manchester United U-17 Finley McAllister yang tampil di Piala Dunia U-17 2023 berbicara soal kondisi JIS

Sumber: BolaSportcom | Baca lebih lajut »

JPNNCOM: Bicara Netralitas, TPN Ganjar Singgung Status Jokowi Mendukung GibranJPNN.com : Usman M Tokan berbicara tentang netralitas pada Pilpres 2024 RI dengan menyinggung status Jokowi yang masih presiden RI.

Sumber: jpnncom | Baca lebih lajut »

JPNNCOM: Jenderal Agus: TNI Bersikap Netral pada Pemilu 2024JPNN.com : Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal Agus Subiyanto berbicara netralitas TNI pada Pemilu 2024 RI saat proses uji kelayakan dan kepatutan bersama K...

Sumber: jpnncom | Baca lebih lajut »

LİPUTAN6DOTCOM: Konten Dukung Palestina Kerap Hilang di Medsos, Warganet Putuskan Pakai Bahasa Anak AlaySeorang pengguna Instagram bernama Fahmi Aviani berbicara bahasa anak alay untuk menyuarakan dukungannya terhadap Palestina setelah unggahannya mengenai Hamas dihapus Instagram.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut »