CEO Honda Mengaku Mobil Listrik China Sudah Sangat Maju, Jepang Harus Bisa Bersaing

"Kami akan mengembangkan kendaraan listrik dengan nilai tambah yang baru untuk bertempur dengan mereka," ujar Mibe dalam wawancara dengan sejumlah jurnalis Indonesia di Kantor Pusat Honda di Aoyama, Tokyo, Jepang, Jumat (27/10/2023).

Mibe menilai bahwa perkembangan kendaraan listrik oleh pabrikan China telah semakin maju. Dia mengaku telah mencoba sejumlah kendaraan listrik asal Tiongkok dan mendapati kemajuan teknologi yang siginifikan.

"Saya beberapa belas jam yang lalu juga ke China dan saya juga bertemu dengan BYD dan saya sudah mencoba berbagai macam kendaraan listrik di China. Basic atau fungsi dari kendaraan seperti berjalan, berbelok dan berhenti lalu kemudian pengembangan kendaraan pintar itu sudah sangat maju," kata dia.Pada satu dekade lalu, kata Mibe, Honda hanya bersaing dengan pabrikan otomotif asal Eropa, Amerika Serikat, maupun Jepang. headtopics.com

Menurut dia, kini China telah menjadi pemain penting dalam industri otomotif dunia, khususnya dalam pengembangan kendaraan elektrifikasi. "Sekarang di era kendaraan listrik ini harus juga memikirkan bagaimana bersaing dengan pabrikan kendaraan listrik di China," ucap Mibe.

Diketahui, Honda memiliki visi menyediakan varian listrik untuk semua produknya di 2040 mendatang. Untuk mewujudkan mimpi itu Honda berkomitmen memperkenalkan 30 model mobil listrik dengan total produksi 2 juta unit di tahun 2030. headtopics.com

Indonesia Berita utama

Baca lebih lajut:

suaradotcom »

Laut China Selatan Memanas, Joe Biden Sebut AS akan Bela Filipina jika Diserang ChinaLaut China Selatan semakin memanas setelah Presiden AS Joe Biden mengatakan akan mempertahankan Filipina jika diserang China. Baca lebih lajut ⮕

Pesawat tempur China cegat bomber B-52 di Laut China SelatanSebuah pesawat tempur China mencegat sebuah bomber B-52 milik Angkatan Udara Amerika Serikat di atas Laut China Selatan pekan ini sampai hampir menyebabkan ... Baca lebih lajut ⮕

Nyaris Tabrakan, Jet Tempur China 3 Meter Lagi dari Pesawat Pengebom AS di Laut China SelatanTabrakan nyaris terjadi di atas Laut China Selatan setelah jet tempur China mendekati pesawat pengebom Amerika Serikat (AS). Baca lebih lajut ⮕

Diplomat Tinggi China: AS dan China Perlu “Dialog Komprehensif”Menteri Luar Negeri China Wang Yi tiba di Washington DC pada Kamis (26/10) untuk melangsungkan pertemuan membahas sejumlah isu keamanan bilateral dan regional dengan beberapa pejabat senior Amerika Serikat, menjelang kemungkinan pertemuan antara pemimpin AS dan China pada bulan depan. Setelah... Baca lebih lajut ⮕

Gawat, Pesawat Tempur China Hampir Tabrak Bomber B-52 Milik AS di Laut China SelatanSebuah pesawat tempur China mencegat sebuah bomber B-52 milik Angkatan Udara Amerika Serikat di atas Laut China Selatan pekan ini sampai hampir menyebabkan tabrakan. Baca lebih lajut ⮕

Jet Tempur China Terbang Berdekatan dengan B-52 AS di Laut China SelatanSebuah jet tempur China berada dalam jarak 10 kaki (3 meter) dengan bomber AS B-52 yang terbang di atas Laut China Selatan, sehingga hampir menyebabkan kecelakaan, kata militer AS, menekankan potensi kecelakaan sewaktu kedua negara bersaing untuk mendapatkan pengaruh di kawasan. Dalam... Baca lebih lajut ⮕