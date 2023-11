Celine Evangelista Terseret Kasus Korupsi Tambang Sultra, Alasan Panggil Jaksa Agung 'Papa' Terkuak?

"Setahu saya Celine sering jadi MC acara ibu-ibu Kejaksaan RI," seru Patris."Celine akrab dengan istri Jaksa Agung bahkan sudah dianggap anak sendiri." BACA JUGA... Sebelumnya, nama Celine disebut oleh terdakwa AS dalam sidang kasus korupsi tambang WIUP PT Antam, Blok Mandiono, Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra). AS mengungkap jika ia memberikan uang untuk Celine senilai Rp500 juta. Tak cuma itu, AS juga mengungkap soal dugaan hubungan Celine dengan seseorang diduga jaksa agung yang dipanggil sebagai"Papa" oleh sang artis.

Setelah nama Celine disebut oleh AS, Hakim PN Kendari meminta JPU untuk menghadirkan eks istri Stefan William itu sebagai saksi. Namun pihak JPU mengaku terkendala karena tak mengetahui alamat dari Celine.

WowKeren - Celine Evangelista secara mengejutkan terseret kasus korupsi tambang Sultra. Ia juga dituding oleh terdakwa kasus korupsi tersebut, AS, telah menerima uang Rp500 juta hingga diduga punya hubungan dengan jaksa agung STB yang dipanggil dengan sebutan"Papa".

