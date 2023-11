Celine Evangelista Terseret Kasus Korupsi Tambang dan Panggil Jaksa Agung 'Papa', Netizen: The Real Ani-Ani

Saat itu dilansir dari unggahan twitter @mazzini_gsp, terdakwa Amelia Sabara mengatakan bahwa Celine Evangelista dan Jaksa Agung ST Burhanuddin ikut terlibat dalam kasus korupsi tambang tersebut. Terdakwa Amelia pun merinci aliran dana korupsi tersebut. Ia mengaku hanya menerima uang sebesar Rp 4 miliar, tetapi uang tersebut juga tidak sepenuhnya diterima.Sebab, Amelia telah membagikan ke Celine Evangelista sebesar Rp 500 juta. Bahkan, Amel juga sudah menyarankan istri Andi Andriansyah untuk menghubungi Celine Evangelista dan membahas kasus korupsi tersebut.

Karena kasus tersebut, sejumlah warganet lantas menduga Celine Evangelista adalah seorang ani-ani atau wanita simpanan."Udah tahu kan kenapa banyak artis yang sebenarnya nggak laku-laku amat tapi gaya super hedon. Sumber cuannya kalo nggak jadi ani-ani ya cuci wang para pejabrut korup," imbuh @sugesti***.

