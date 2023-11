Celine Evangelista Dituding Terima Aliran Dana 500 Juta, Terdakwa Korupsi Ungkit Sosok 'Papa'

Namun meski menyeret nama Celine, Amelia yang merupakan makelar dalam kasus korupsi tambang tersebut tak memiliki bukti terkait penyerahan uang tersebut. Terkait tudingan itu, Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai kalau Celine bisa menuntut Amelia terkait dugaan memberikan keterangan palsu serta kemungkinan pencemaran nama baik.

Hingga berita ini ditulis, belum ada respons dari pihak Celine terkait rumor tersebut. Sementara itu, hakim PN Kendari berharap Celine bisa dihadirkan sebagai saksi dalam kasus korupsi tersebut. Namun pihak JPU mengklaim belum bisa memanggil karena terkendala soal alamat domisili Celine.

WowKeren - Celine Evangelista mendadak terseret dalam kasus korupsi tambang WIUP PT Antam, Blok Mandiono, Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra). Dalam persidangan kasus tersebut di PN Kendari 25 Oktober, terdakwa berinisial AS mengungkap jika ia memberikan uang untuk Celine senilai Rp500 juta. Tak cuma itu, AS juga mengungkap soal dugaan hubungan Celine dengan seseorang diduga jaksa agung yang dipanggil sebagai"Papa" oleh sang artis.

