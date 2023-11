Cek Fakta: Tidak Benar Dalam Video Ini Tentara Hamas Terjun Payung Mendarat di Israel

BACA JUGA: Daftar Hoaks Seputar Penyerangan Masjid, Simak Biar Tak Terhasut BACA JUGA: Cek Fakta: Tidak Benar Dalam Video Ini Menara Masjid Al Aqsa Ditembaki Tentara Israel BACA JUGA: VIDEO CEK FAKTA: Beras dari Plastik. Apa Mungkin? BACA JUGA: Doter Terawan Dicatut Pembuat Hoaks, Simak Kumpulannya Baca Juga

Benarkah klaim video tentara Hamas terjun payung mendarat di Israel? Simak penelusuran Cek Fakta Liputan6.com. Penelusuran mengarah pada sejumlah situs, salah satunya artikel berjudul "Footage from Egypt Shared as Palestinians Parachuting into Israel" yang dimuat situs misbar.com, pada 12 Oktober 2023.Situs misbar.com menyebutkan, rekaman tersebut tidak ada hubungannya dengan eskalasi yang sedang berlangsung.

Penelusuran juga mengarah pada artikel berjudul "Αυτό το βίντεο ΔΕΝ δείχνει Παλαιστίνιους αλεξιπτωτιστές της Χαμάς να προσγειώνονται σε φεστιβάλ στο Ισραήλ" yang dimuat situs ellinikahoaxes.gr, pada 10 Oktober 2023.

Penelusuran dlanjutkan dengan memasukkan lokasi spesifik di Google Maps, dan mengarah ke Kairo, Mesir , khususnya ke pinggiran kota Ilioupoli , yang dalam nama Arabnya diucapkan Misr el Jadida ( Arab: مصر الجديدة ).

3 dari 4 halamanKesimpulanHasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim video tentara Hamas terjun payung mendarat di Israel tidak benar.4 dari 4 halamanTentang Cek Fakta Liputan6.comMelawan hoaks sama saja melawan pembodohan. Itu yang mendasari kami membuat Kanal Cek Fakta Liputan6.com pada 2018 dan hingga kini aktif memberikan literasi media pada masyarakat luas.

