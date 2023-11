Cek Fakta: BBC memverifikasi serangan-serangan Israel di zona 'aman' di Gaza selatan

Militer Israel (IDF) mengatakan bahwa mereka berkomunikasi dengan penduduk Gaza dengan berbagai cara, termasuk menyebarkan selebaran, unggahan media sosial dalam bahasa Arab, dan peringatan yang dikeluarkan melalui organisasi sipil dan internasional.Militer Israel mengatakan bahwa pada 10 Oktober malam, jet tempur mereka telah menghancurkan lebih dari 200 target di Rimal bagian utara dan Khan Younis di selatan.

Kami telah memverifikasi lokasi ini dengan menggunakan petunjuk visual seperti menara Masjid Agung di Khan Younis. IDF memberikan peringatan kepada penduduk di berbagai daerah di Gaza untuk meninggalkan rumah mereka menuju tempat lain demi keselamatan mereka.

Peta pada video yang dicuit IDF ditujukan kepada mereka yang tinggal di dua lingkungan tersebut. Peta itu memperlihatkan tempat tinggal mereka saat ini serta tanda panah yang menunjuk ke arah Khan Younis.BBC telah memverifikasi ada serangan lain pada hari berikutnya. Lokasinya lebih jauh ke selatan, dekat perbatasan Mesir. Gempuran pada 11 Oktober ini menghantam Kawasan Nejmeh di pusat kota Rafah.

Kami memverifikasi hal ini setelah melihat rekaman video yang menunjukkan bangunan-bangunan yang runtuh di salah satu jalan utama kota ini. IDF mengeluarkan peringatan pada 16 Oktober kepada warga Kota Gaza untuk pindah ke Khan Younis di bagian selatan demi "keamanan dan keselamatan Anda dan orang yang Anda cintai".

Kami memverifikasi rekaman ini dengan mencocokan bangunan dari foto yang diambil kantor berita setelah kejadian. Kami juga memverifikasi rekaman lokasi dengan keberadaan sebuah masjid yang nampak.Kamp lain di dekatnya, al-Nuseirat, diserang pada hari berikutnya pada 18 Otkober.

