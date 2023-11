Cegah Stunting Sejak Calon Pengantin Itu Penting

Dari hasil pemeriksaan catin Deva di Puskesmas, diketahui HB sebesar 12,4 gram per desiliter, yang berarti kadar HB normal, dan tidak ditemukan tanda anemia. Berat badan 54 kilogram, dengan tinggi badan 158 cm, dengan lingkar lengan atas 28,5 cm yang artinya normal dan tidak terjadi kekurangan energi kronis. Deva juga diberikan asupan zat besi lewat tablet penambah darah untuk mencegah anemia.

Hasil akhir skrinning kesehatan itu, menunjukkan kondisi Deva sebagai calon pasangan usia subur telah ideal untuk menikah karena seluruh variabel yang di persyaratkan dalam kondisi normal. Sementara untuk catin laki laki dikategorikan ideal apabila usia minimal 25 tahun dan tidak merokok atau tidak terpapar asap rokok.

Tim pendamping keluarga, yang mendampingi Deva selama pemeriksaan kesehatan, juga memantau proses dan hasilnya. Tim pendamping keluarga membantu calon pengantin untuk menginput hasil pemeriksaan kedalam aplikasi Elektronik Siap Nikah Siap Hamil atau Elsimil. Hasil tersebut kemudian digunakan sebagai bukti atau syarat untuk pendaftaran pernikahan ke Kantor Urusan Agama setempat.

Pasangan calon pengantin yang telah mendaftar ke KUA, selanjutnya akan mendapatkan bimbingan pernikahan untuk penguatan dan kesejahteraan keluarga. Di dalam nya personil satuan tugas percepatan penurunan stunting memberikan materi tentang pencegahan stunting, kepada seluruh pasangan calon pengantin.

Guna menekan angka stunting dan mencetak generasi emas Indonesia tahun 2045 nanti, BKKBN berkomitmen untuk terus berkampanye melakukan pencegahan resiko stunting, terutama untuk remaja dan calon pengantin atau pasangan usia subur yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah, agar menghasilkan pasangan pengantin yang berkualitas.

