Cegah Narkoba dan Judi Online, Literasi Digital Siswa Digalakkan

Dengan menyasar siswa SMP dan SMA, acara sosialisasi ini diharapkan dapat mengarahkan utilisasi internet ke hal-hal yang lebih kreatif dan produktif. "Akibat mengonsumsi narkoba efeknya sangat tidak baik. Ada yang putus sekolah, terjaring penyakit, dan akhirnya menghancurkan masa depan semua," tutur Ketua Bidang 3 OASE KIM, Loemonnga Hoesmasan Kartasasmita pada Talkshow Generasi Muda Emas Bebas Narkoba & Berantas Judi Online melalui Literasi Digital baru-baru ini.

Baca Juga:Loemonnga menyebut pelajar menjadi incaran para pengedar narkoba. Oleh karena itu, dia berharap para siswa dapat menjauhi penyalahgunaan narkoba. Pelajar masih mudah dipengaruhi. Jika sudah masuk ke dalam tubuh, narkoba tidak bisa disembuhkan secara total.

"Anak-anakku untuk menjauhi narkoba, jadilah anak yang hebat, melek teknologi, dan berprestasi," lanjutnya. Baca Juga:Pada kesempatan sama Ketua Bidang 3 OASE KIM, Kombes Pol Dirbinmas Asep I. Rosadi yang hadir dalam acara tersebut turut menyuarakan hal sama. Asep menyampaikan tingginya masalah narkoba di Indonesia dan upaya negara dalam memberantaskannya.

Permasalahan narkoba sangat krusial, bahkan survey penelitian BNN, BRIN, BPS di tahun 2021 membuktikan penggunaan narkoba relatif meningkat di Indonesia.

