Carles Puyol Ingin Berbagi Nasihat untuk Vinicius Junior

Legenda Barcelona Carles Puyol mengakui, dirinya ingin berbagi nasihat untuk penyerang Real Madrid Vinicius Junior. Menurut mantan bek tangguh Spanyol itu, ada yang perlu diubah oleh bintang Brasil itu jika dia ingin mencapai potensi terbaiknya. Puyol merasa cukup gerah melihat kelakukan Vini Jr di atas lapangan selama ini. Jika ada kesempatan berbicara dengannya, sang legenda ingin menyampaikan satu hal penting padanya.

"Vinicius ini pesepakbola yang sangat hebat, yang membuat perbedaan dan harus dikagumi dari segala aspek," buka Puyol."Para pemain hebat datang ke Camp Nou, dan meski mereka adalah rival, mereka dikagumi karena pemain-pemain hebat. Saya ingin bicara pada Vini sebagai seorang partner profesional dan memberitahu apa yang saya pikirkan dan rasakan tentang dia," lanjut Puyol.dia, dia bakal mendapatkan lebih banyak pengakuan. Jika saya bicara padanya, saya akan memberitahu dia apa yang saya pikirkan tentang dia," kata Puyol lagi

