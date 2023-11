Cari Rumah hingga Bayar Tiket Kereta Cepat Whoosh Kini Bisa Lewat BTN Mobile

“Kami meracik aplikasi mobile banking yakni BTN Mobile yang menyediakan akses transaksi perbankan yang luas, mudah, dan cepat bagi para nasabah. Karena kami ingin terus mempermudah hidup digital para nasabah Bank BTN,” ujar Nixon di Jakarta, Kamis (2/11).

“Hingga kini, pengajuan KPR Bank BTN secara online mencatatkan peningkatan hingga 50% secara tahunan. Kami optimistis angka pencapaian tersebut akan terus meningkat sejalan dengan berbagai kemudahan yang kami tawarkan,” ujar Direktur IT & Digital Bank BTN Andi Nirwoto, Kamis (2/11/2023). Beli Asuransi Andi melanjutkan nasabah juga dapat menikmati kemudahan pembelian asuransi kecelakaan melalui fitur lifestyle di BTN Mobile.

Harga paket tersebut beragam mulai dari Rp29.000 hingga Rp99.000. Benefit yang diterima pun mulai dari fisioter, proteksi media cedera olahraga, meninggal atau cacat tetap, dan proteksi medis kecelakaan hingga Rp400 juta.

Menurut Andi, Bank BTN sebagai One Stop Digital Housing Services terus melakukan pengembangan digital yang memberikan kemudahan dan keamanan bertransaksi bagi para nasabah kami. Pondok Pesantren menjadi salah satu instansi yang digandeng Bank BTN untuk menjaga keberlanjutan pembangunan rumah rakyat.

Nixon mengatakan, agar para alumni pondok pesantren bisa menjadi developer yang handal, maka Bank BTN bekerjasama dengan Nahdlatul Ulama Circle mengadakan pelatihan BTN Santri Developer yang sudah berlangsung sejak tahun 2020. Saat ini pelatihan BTN Santri Developer telah memasuki batch 3 dengan jumlah lulusan mencapai 1.116 orang.

