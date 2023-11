Cara Membuat Poster Disney Pixar yang Viral di Medsos

Teknologi kecerdasan buatan (AI) banyak dimanfaatkan untuk membuat konten visual. Baru-baru ini, viral di media sosial poster yang dibagikan netizen dengan tone seperti film-film animasi karya Disney Pixar.

Poster Disney Pixar yang dimodifikasi sesuai nama dan karakter masing-masing orang ramai di Instagram, TikTok, dan X (dulunya Twitter).Lagi-lagi konten tersebut merupakan hasil olahan layanan AI Generator. Ada beberapa layanan yang memungkinkan modifikasi visual Disney Pixar, salah satunya menggunakan Bing Image Creator.Layanan tersebut memanfaatkan progra AI dari Microsoft yang disokong oleh Dall-E buatan OpenAI.

Dengan Bing Image Creator, pengguna bisa membuat poster Disney Pixar sesuai perintah (prompt) yang diberikan.Buka website Bing Image Creator ini https://www.bing.com/createKetik prompt di kolom yang tersedia, usahakan berikan perintah yang jelas agar dimengerti oleh AILalu, tuliskan prompt yang lebih spesifik, misalnya sial warna, karakter, tema, gaya, dll headtopics.com

Sebagai contoh, pengguna bisa memberikan perintah"make Disney Pixar poster ambience like Coco movie. The character is a man. The man wearing red cloth. The men is holding a guitar. The man has brown skin and black hair. The poster has an old Mexican bacground style. 3D Animation."Bing Image Creator akan menyajikan beberapa variasi gambar yang sesuai dengan perintah pengguna.

