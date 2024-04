Cara Membedakan Uang Palsu dan Merawat Rupiah

Erwin Gunawan Hutapea mengatakan, ada beberapa cara untuk membedakan uang palsu dengan tidak. Caranya, bisa dilihat, diraba, dan, diterawang (3D). Selain itu, lanjut dia, penting sekali untuk merawat rupiah yang dimiliki. Yakni, dengan jangan dilipat, jangan dicoret, jangan diremas, jangan distapler, dan jangan dibasahi (5J).

”Bangga Rupiah acara Bank Indonesia ini bentuk kepedulian bersama karena rupiah tidak hanya sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional tetapi juga merupakan simbol kedaulatan bangsa,” terang Erwin Gunawan Hutapea. Penggunaan uang rupiah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan negara. Erwin menambahkan, paham rupiah ditunjukkan melalui perilaku bijak berbelanja sesuai kebutuhan, berbelanja produk dalam negeri untuk dukung UMKM nasional, serta menabung dan berinvestasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjuta

