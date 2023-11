Calon Presiden Indonesia Mempertimbangkan Mengakhiri Monopoli PLN

Dua dari tiga calon presiden, yaitu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan mantan gubernur Provinsi Jawa Tengah Ganjar Pranowo, sedang mempertimbangkan upaya mengakhiri monopoli PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai bagian dari upaya mempercepat transisi ke energi yang lebih ramah lingkungan. Prabowo dan Ganjar, yang bersaing ketat dalam survei baru-baru ini, ingin mengakhiri monopoli PLN agar para produsen energi terbarukan dapat menjual langsung ke pelanggan.

Ini bukanlah tugas yang mudah mengingat Indonesia tidak memiliki peraturan yang diperlukan untuk menentukan biaya yang harus dibayarkan oleh produsen listrik independen kepada PLN dan cakupan layanan yang dapat ditawarkan PLN kepada mereka

