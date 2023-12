Cakra Khan and Weird Genius to Perform at Crane Lounge Jakarta

Crane Lounge Jakarta, located in Sedayu City Boulevard Raya, Kelapa Gading, North Jakarta, is ready to provide a luxurious experience for its visitors with its grand Japanese concept. The presence of Cakra Khan and Weird Genius is expected to increase public interest, especially in the culinary and entertainment sectors that have been rapidly developing post-pandemic. Various innovations have been made to improve service and attract visitors.

Cakra Khan will perform at Crane Lounge Jakarta on Friday, December 1, followed by Weird Genius on Saturday, December 2. They have already performed at the soft opening event on November 30. Nico hopes that their presence will leave a positive impression on the visitors.





