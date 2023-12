BWF World Tour Finals 2023: Indonesia Kirim Enam Wakil

BWF World Tour Finals 2023 resmi bergulir di Hangzhou Olympic Sports Expo Center. Pada tiga hari pertama kompetisi yakni Rabu (13/12/2023) hingga Jumat (15/12/2023), berlangsung persaingan fase grup. Para kontestan berebut kemenangan demi menempati dua peringkat teratas klasemen untuk merebut tiket ke babak semifinal BWF World Tour Finals. Indonesia mengirim enam wakil ke ajang kali ini.

Mereka adalah Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting (tunggal putra) serta Gregoria Mariska Tunjung (tunggal putri). Lalu Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dan Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana (ganda putra) serta Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti (ganda putri). Dari situ sudah terlihat, tidak ada atlet Indonesia yang lolos di ganda campuran. Untuk melaju ke putaran selanjutnya, wakil Merah Putih setidaknya harus memetik dua kemenangan demi membuka harapan. Bukan tugas mudah karena rival-rival berat menanti di gru





